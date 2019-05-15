Фигуранты похитили бытовые и электроприборы из квартир местных жителей.

6 мая текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 48-летний местный житель, сообщивший, что из его квартиры похищены телевизор и два DVD-плеера.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемую, 39-летнюю знакомую потерпевшего.Установлено, что злоумышленница несколькими днями ранее гостила у мужчины. Воспользовавшись моментом, когда потерпевший уснул, подозреваемая похитила имевшееся в квартире ценное имущество, которое впоследствии продала.Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного и изъяли его. В ближайшее время телевизор и плееры будут возвращены законному владельцу.В аналогичном преступлении подозревается 35-летний житель Петушинского района.Фигурант, зная об отсутствии хозяев, дважды проникал в квартиру в одном из районных поселков, откуда совершал кражи бытовых и электроприборов. Впоследствии похищенное подозреваемый реализовал.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 13 000 рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории района.В настоящее время в отношении фигурантов следователями ОМВД России по Вязниковскому району и ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).