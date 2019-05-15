Сегодня утром лесовоз с грузом не сумел забраться на горку в Вельске, съехал вниз и перевернулся, рассыпав бревна на мосту через реку Вага. Дорога была перекрыта в течение нескольких часов.

Сегодня утром, 15 мая, лесовоз с грузом не сумел забраться на горку в Вельске, съехал вниз и перевернулся, рассыпав бревна на мосту через реку Вага.Сзади двигался легковой автомобиль, и его водитель продемонстрировал хорошую реакцию, успел отъехать и сумел избежать столкновения.В результате ДТП водитель лесовоза получил ушибы живота и грудной клетки. В течение нескольких часов дорога была заблокирована, затем мост расчистили от техники и бревен при помощи экскаватора.