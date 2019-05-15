Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило депутатской неприкосновенности еще пятерых представителей оппозиционного парламента, чтобы их могли судить за измену родине, заговор и мятеж.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило депутатской неприкосновенности еще пятерых представителей оппозиционного парламента, чтобы их могли судить за измену родине, заговор и мятеж.Неделю назад конституционный парламент Венесуэлы лишил парламентского иммунитета семь оппозиционных депутатов, чтобы их могли судить за участие в военном перевороте, который произошел 30 апреля., передает РИА Новости.Тем временем американские власти устроили полную блокаду посольства, пытаясь выкурить оттуда тех, кто поддерживает законного президента Николаса Мадуро."Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуайдо, который постоянно упоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, — ничего общего с демократией не имеют", — сказал 14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.Однако США рассчитывают, что Россия не будет поддерживать Мадуро. "Мы хотим сделать все для того, чтобы народ Венесуэлы выбрал демократический путь. США и другие страны считают, что пришло время Мадуро уйти", — сказал он.8 мая американское военное судно пересекло экономическую зону Венесуэлы. Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и убедил американца сменить направление. По словам Мадуро, это была провокация против Венесуэлы, чтобы проверить ее готовность к такого рода действиям.