Все украденное она продала

Все украденное она продалаВ начале мая этого года в полицию в Вязниковском районе обратился 48-летний местный житель, рассказавший, что из его квартиры украли телевизор и 2 DVD-плеера.Правоохранители задержали подозреваемую, 39-летнюю знакомую потерпевшего.Выяснилось, что злоумышленница несколькими днями ранее была в гостях у мужчины. Воспользовавшись моментом, когда знакомый уснул, она украла имевшееся в квартире ценное имущество, которое потом продала.Полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли его. В ближайшее время телевизор и плееры вернут законному владельцу.В аналогичном преступлении подозревают и 35-летнего жителя Петушинского района.Мужчина, зная об отсутствии хозяев, дважды залезал в квартиру в одном из районных посёлков, откуда воровал бытовые и электроприборы. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.