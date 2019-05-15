Все украденное она продала
Все украденное она продала
В начале мая этого года в полицию в Вязниковском районе обратился 48-летний местный житель, рассказавший, что из его квартиры украли телевизор и 2 DVD-плеера.
Правоохранители задержали подозреваемую, 39-летнюю знакомую потерпевшего.
Выяснилось, что злоумышленница несколькими днями ранее была в гостях у мужчины. Воспользовавшись моментом, когда знакомый уснул, она украла имевшееся в квартире ценное имущество, которое потом продала.
Полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли его. В ближайшее время телевизор и плееры вернут законному владельцу.
В аналогичном преступлении подозревают и 35-летнего жителя Петушинского района.
Мужчина, зная об отсутствии хозяев, дважды залезал в квартиру в одном из районных посёлков, откуда воровал бытовые и электроприборы. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.