Теперь хабаровчанина ждет штраф.

Житель села в Хабаровском крае, не дождавшись помощи со стороны местных властей, решил проблему с ямами на дорогах. Мужчина заделал дорожные ямы картофельными клубнями.фото: vk.comКак сообщают региональные СМИ, местные жители много раз писали жалобы властям по поводу состояния дорог, но проблема никак не решилась. Зато сейчас власти ищут изобретательного дорожника, чтобы выписать ему штраф. А вот ямы на дороге заделывать пока никто не собирается. Пользователи соцсетей возмущены тем, что штраф выписывают хабаровчанину, а не сотрудникам коммунальных служб или местному руководству.Ранее местные жители в Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой. Таким образом местные жители пытаются обратить внимание властей на опасную световую опору.