Теперь хабаровчанина ждет штраф.
Житель села в Хабаровском крае, не дождавшись помощи со стороны местных властей, решил проблему с ямами на дорогах. Мужчина заделал дорожные ямы картофельными клубнями.
фото: vk.com
Как сообщают региональные СМИ, местные жители много раз писали жалобы властям по поводу состояния дорог, но проблема никак не решилась. Зато сейчас власти ищут изобретательного дорожника, чтобы выписать ему штраф. А вот ямы на дороге заделывать пока никто не собирается. Пользователи соцсетей возмущены тем, что штраф выписывают хабаровчанину, а не сотрудникам коммунальных служб или местному руководству.
Ранее местные жители в Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой. Таким образом местные жители пытаются обратить внимание властей на опасную световую опору.