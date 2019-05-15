В подъезде дома на Рязанском проспекте злоумышленник подошел к пожилому мужчине и вырвал у него из рук пакет, в котором находились денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 32-летнего приезжего по подозрению в грабеже у пожилого мужчины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 94-летний мужчина с заявлением о грабеже. Пенсионер рассказал, что в подъезде его дома на Рязанском проспекте к нему подошел неизвестный и вырвал из рук пакет, в котором находились денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 9 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 32-летний приезжий. В ходе личного досмотра часть похищенных денежных средств была обнаружена и изъята, остальное злоумышленник успел потратить на личные нужды.По данному факту следователем ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18