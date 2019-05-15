В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска сообщили, что учитель музыки школы №4, грубо нарушившая педагогическую этику, уволена.
В пресс-службе администрации Южно-Сахалинска сообщили, что учитель музыки школы №4, грубо нарушившая педагогическую этику, уволена.
На период проведения проверки преподавателя отстранили от работы в связи с резонансным инцидентом на уроке, аудиозапись которого была сделана одним из учеников класса, передает РИА Новости.
На аудиозаписи отчетливо слышно, как во время урока музыки в одном из 6-х классов учитель употребила в отношении детей нелицеприятные выражения.
По результатам проверки, инициированной директором школы, с преподавателем музыки с 15 апреля расторгнут трудовой договор.
Сейчас с ситуацией разбирается городская прокуратура.