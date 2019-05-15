Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на пленарном заседании ЗакСа представил ежегодный отчет о деятельности правительства города за 2018 год. Кроме того, он ответил на вопросы горожан и прояснил ситуацию с первомайским шествием.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на пленарном заседании ЗакСа представил ежегодный отчет о деятельности правительства города за 2018 год. Кроме того, он ответил на вопросы горожан и прояснил ситуацию с первомайским шествием.
В заключение презентации о работе власти Александр Беглов дал развернутый ответ на вопрос лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского о беспорядках, имевших место на первомайском шествии.
Врио губернатора пояснил, что любое массовое мероприятие является большой ответственностью для города. Он также напомнил о создании четырех новых мест для проведения пикетирований и митингов в Санкт-Петербурге, отмечают .
"Я считаю, что любые мероприятия, которые проходят, должны отвечать требованиям к проведению этих мероприятий. Что касается оппозиции – мы выстроили колонну, дали сопровождение, разрешили провести митинг на площади Ленина и шествие по Литейному проспекту", – подчеркнул Александр Беглов.
Градоначальник отметил, что участники акций должны относиться друг к другу с уважением и ни в коем случае не опускаться до оскорблений: "Нам надо всем без исключения учиться вежливости, толерантности и демократии".
Напомним, в ходе первомайского шествия в центре Санкт-Петербурга некоторые участники попытались политизировать мероприятие и спровоцировать сотрудников правопорядка, выкрикивая противоречивые и нелицеприятные лозунги. Поведение нарушителей .