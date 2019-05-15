Ранее судимый 54-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, не предоставив им фактического места проживания...

Полицейскими Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с сотрудниками ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили и задержали ранее судимого 54-летнего жителя 4 микрорайона Зеленограда, который незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.По данному факту дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31