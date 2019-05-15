Венесуэльская оппозиция грозит сторонникам президента Мадуро арестами, если они добровольно не покинут посольство страны в Вашингтоне.

Венесуэльская оппозиция грозит сторонникам президента Мадуро арестами, если они добровольно не покинут посольство страны в Вашингтоне.Американские власти признали принадлежность здания дипмиссии оппозиции и теперь считают пребывание там промадуровских активистов нарушением федерального закона.Накануне полиция США пыталась выгнать из венесуэльского посольства тех, кто защищает его от незаконного захвата. Каракас назвал это нарушением международного права.Власти Венесуэлы продолжают расследование недавней попытки государственного переворота, к которой причастна оппозиция. Еще пятерых депутатов лишили неприкосновенности. Таким образом, в измене родине Каракас обвинил уже 14 человек, сообщает телеканал "Россия 24".