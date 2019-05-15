Он уже попадался на этом преступлении

Он уже попадался на этом преступленииЖителя Владимира признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.В конце января этого года ранним утром пьяный мужчина управлял автомобилем «Порш Кайен». На улице Комисарова его задержали сотрудники ГИБДД. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. Кроме того, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако должных выводов он для себя не сделал.Когда его остановили правоохранители, водитель пересел на заднее сиденье машины, запер двери, отказываясь выполнить требования сотрудников выйти из машины. Несмотря на то, что в машине кроме него никого не было, он утверждал, что за рулем был другой водитель.Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на срок полгода с отбыванием в колонии-поселении.