К его поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт»

К его поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт»Во Владимире без вести пропал подростка. К поискам 16-летнего Станислава Сергеева присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». О его местонахождение неизвестно с 14-го мая.Приметы мальчика: рост 172 сантиметров, тёмные волосы, тёмные глаза. Подросток носит очки.Он был одет в тёмно-синие брюки и пиджак, светло-сиреневую рубашку и жёлтые кроссовки.С собой у Станислава был серо-зелёный рюкзак, тёмно-синие джинсы и футболки.Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, звоните по телефонам – 8(800)700-54-52 или 112.