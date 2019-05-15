Он предпринял попытку дать полицейскому незаконное вознаграждение

Он предпринял попытку дать полицейскому незаконное вознаграждениеВладимирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении московского предпринимателя . Его обвиняют в покушении на дачу мелкой взятки.Столичный бизнесмен попытался дать взятку начальнику отдела участковых уполномоченных полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. Его сотрудник из стран Ближнего зарубежья, работая во Владимире на экскаваторе, нарушил режим пребывания иностранных граждан на территории РФ.Предприниматель, понимая, что мигранта депортируют, а он сам понесет убытки, предпринял попытку в служебном кабинете дать полицейскому незаконное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки оказался.