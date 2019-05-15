В конкурсе приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

14 мая в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл региональный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений профессиональной подготовки кадров.В конкурсе приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.Состязания проходили в два этапа – теоретический, на котором у полицейских проверили знания по служебной подготовке, криминалистике и медицине, и практический, в ходе которого сотрудники полиции продемонстрировали свои навыки владения пистолетом Макарова и боевыми приемами борьбы, а также сдали нормативы по физической подготовкеНа торжественной церемонии закрытия с поздравительными словами выступили начальник Управления по работе с личным составом регионального Управления МВД России Павел Алексахин, отметивший достойный уровень подготовки всех участников.По результатам конкурса в тройку победителей вошли:1 место – Звездкин Михаил (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»);2 место – Малыгин Дмитрий (ОМВД России по Александровскому району);3 место – Нефедов Андрей (ОБ ППСп УМВД России по г. Владимиру).Все победители получили почетные грамоты.