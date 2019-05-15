В конкурсе приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.
14 мая в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл региональный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди сотрудников подразделений профессиональной подготовки кадров.
В конкурсе приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.
Состязания проходили в два этапа – теоретический, на котором у полицейских проверили знания по служебной подготовке, криминалистике и медицине, и практический, в ходе которого сотрудники полиции продемонстрировали свои навыки владения пистолетом Макарова и боевыми приемами борьбы, а также сдали нормативы по физической подготовке
На торжественной церемонии закрытия с поздравительными словами выступили начальник Управления по работе с личным составом регионального Управления МВД России Павел Алексахин, отметивший достойный уровень подготовки всех участников.
По результатам конкурса в тройку победителей вошли:
1 место – Звездкин Михаил (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»);
2 место – Малыгин Дмитрий (ОМВД России по Александровскому району);
3 место – Нефедов Андрей (ОБ ППСп УМВД России по г. Владимиру).
Все победители получили почетные грамоты.