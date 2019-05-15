Это необходимо для увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана

Это необходимо для увеличения пропускной способности по улице Диктора ЛевитанаТеперь на улице Диктора Левитана во Владимире оставлять автомобили запрещено.В администрации областной столицы сообщили об установке новых дорожных знаков, ограничивающих парковку.«В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана введут ограничение остановки автомобилей посредством установки дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»», - информируют в мэрии.