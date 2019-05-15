Это необходимо для увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана
Это необходимо для увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана
Теперь на улице Диктора Левитана во Владимире оставлять автомобили запрещено.
В администрации областной столицы сообщили об установке новых дорожных знаков, ограничивающих парковку.
«В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по улице Диктора Левитана введут ограничение остановки автомобилей посредством установки дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»», - информируют в мэрии.