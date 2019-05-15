В Москве водитель скорой помощи пытается оспорить штраф за неправильную парковку. Служебный автомобиль у Храма Христа Спасителя, где стоянка действительно запрещена, — сфотографировал некий неравнодушный гражданин и подал жалобу.

В Москве водитель скорой помощи пытается оспорить штраф за неправильную парковку. Служебный автомобиль у Храма Христа Спасителя, где стоянка действительно запрещена, — сфотографировал некий неравнодушный гражданин и подал жалобу. Произошло это в те дни, когда тысячи паломников стояли в очереди к мощам. А медики находились на дежурстве. Как доказать что нарушение было вынужденным? И было ли вообще?Вот квитанция о зарплате, удержан штраф в три тысячи рублей. Документов целая папка — объяснительные, заявления, решения суда. А началось все с обычной смены. В тот день Виталий дежурил у Храма Христа Спасителя, куда съехались тысячи паломников. Строго по инструкции оставил машину в переулке, где парковочных мест нет.Медицинские спецавтомобили имеют право нарушать дорожную разметку, не подчиняться требованиям знаков или парковаться вот так, на тротуаре — если в этот момент бригада оказывает помощь гражданам. Но тогда у машины должны быть включены проблесковые маячки. А это правило не всегда можно выполнить.Дежурство было долгим — 10 часов. И работающая мигалка могла посадить аккумулятор. С потушенными огнями его автомобиль и сфотографировали неравнодушные граждане — с помощью приложения "Помощник Москвы". "Мосавтосантрансу", которому принадлежит микроавтобус, пришел штраф. Три тысячи решили взыскать с водителя."У меня получается рабочий день в среднем оплачивается смена двенадцатичасовая две тысячи шестьсот — две тысячи восемьсот рублей. Я выхожу на работу, начинаю работать, чтобы прокормить семью, заработать денег, в итоге еще остался должен", — сказал водитель скорой помощи Виталий Бородкин.В Дорожной инспекции утверждают, что в подобных ситуациях они, как правило, идут на встречу водителю. "Водитель сразу обратился в суд. Если бы он подал жалобу в МАДИ, инспекция отменила штраф, как это делается в тех случаях, когда речь идет об автомобилях экстренных служб".Игорь Иерусалимский показывает, как в его машину скорой помощи врезается другой автомобиль. Четыре месяца пришлось ходить в суд — полицейские считали, что в аварии виноват именно он. Но судья решил иначе. "Три инстанции: ГАИ, районный суд и городской суд. И куча потраченного времени и нервов", — сетует водитель скорой Игорь Иерусалимский. У Виталия судебные тяжбы еще впереди. Ему предстоит доказать, что деньги из зарплаты вычли незаконно."Есть понятие "право", есть понятие "совесть". В данном случае, прекрасно понимая, что водитель не виноват, проиграв это дело в суде, работодатель не должен был ни в коем случае с него взыскивать", — отметил генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.Есть вопросы и к пользователю приложения "Помощник Москвы". Который, видимо, слишком увлекся погоней за нарушителями. Многие таким образом зарабатывают себе право на бесплатную парковку."Не имеют никакой квалификации, не являются логистами, не знают ПДД, просто ради зарабатывания бонусов, баллов, рейтингов в своих соцсетях фиксируют любые машины, которые подвернутся им под руку. Тем временем появилось предложение внести машины скорой помощи в особый реестр — чтобы избежать неоправданных штрафов", — пояснил эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман.