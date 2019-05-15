Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об увеличении срока обязательной перерегистрации оружия до одного раза в 15 лет. По его словам, это важно для охотников, живущих в отдаленных районах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об увеличении срока обязательной перерегистрации оружия до одного раза в 15 лет. По его словам, это важно для охотников, живущих в отдаленных районах.Поручение спикера прозвучало по итогам встречи депутатов спредставителями охотсообществе в апреле этого года. В настоящий моментобязательная перерегистрация охотничьего оружия должна происходить раз в пятьлет.В нижней палате намерены увеличить этот срок до 15 лет.Проработать соответствующий вопрос Вячеслав Володин поручил главе комитетаГосдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.По словам руководителя нижней палаты, принятие такого решения важнодля охотников – жителей отдаленных районов. Для оформления нужных документов имприходиться выезжать в ближайший райцентр за сотни километров от дома, отметилспикер."К тому же это избавит их от необходимости платитьдополнительные госпошлины", – подчеркнул Володин.Законодатель выразил уверенность, что предлагаемая мера неприведет к ослаблению контроля за оборотом оружия. "Все необходимыеконтрольные мероприятия будут проводиться органами МВД и Росгвардии как ипрежде – в установленном законом порядке", – сказал Володин.Член Международного сафари-клуба Сергей Ястржембскийподдержал инициативу спикера Госдумы. "Охотсообщество давно выступает запродление срока действия разрешений на оружие, потому что пять лет – оченькороткий срок и нет необходимости перепроверки, перерегистрации охотничьегооружия с такой короткой регулярностью", – пояснил он.Напомним, ранее парламентарии приняли закон об увеличении спяти до 15 лет срока контрольного отстрела гражданского нарезного оружия.