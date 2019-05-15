Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об увеличении срока обязательной перерегистрации оружия до одного раза в 15 лет. По его словам, это важно для охотников, живущих в отдаленных районах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об увеличении срока обязательной перерегистрации оружия до одного раза в 15 лет. По его словам, это важно для охотников, живущих в отдаленных районах.
Поручение спикера прозвучало по итогам встречи депутатов с
представителями охотсообществе в апреле этого года. В настоящий момент
обязательная перерегистрация охотничьего оружия должна происходить раз в пять
лет.
В нижней палате намерены увеличить этот срок до 15 лет.
Проработать соответствующий вопрос Вячеслав Володин поручил главе комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.
По словам руководителя нижней палаты, принятие такого решения важно
для охотников – жителей отдаленных районов. Для оформления нужных документов им
приходиться выезжать в ближайший райцентр за сотни километров от дома, отметил
спикер.
"К тому же это избавит их от необходимости платить
дополнительные госпошлины", – подчеркнул Володин.
Законодатель выразил уверенность, что предлагаемая мера не
приведет к ослаблению контроля за оборотом оружия. "Все необходимые
контрольные мероприятия будут проводиться органами МВД и Росгвардии как и
прежде – в установленном законом порядке", – сказал Володин.
Член Международного сафари-клуба Сергей Ястржембский
поддержал инициативу спикера Госдумы. "Охотсообщество давно выступает за
продление срока действия разрешений на оружие, потому что пять лет – очень
короткий срок и нет необходимости перепроверки, перерегистрации охотничьего
оружия с такой короткой регулярностью", – пояснил он.
Напомним, ранее парламентарии приняли закон об увеличении с
пяти до 15 лет срока контрольного отстрела гражданского нарезного оружия.