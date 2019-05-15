Для законодательной ветви власти юридическое сообщество – важнейший партнер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на IX Петербургском международном юридическом форуме. В масштабном мероприятии приняли участие представители 95 стран.

Для законодательной ветви власти юридическое сообщество – важнейший партнер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на IX Петербургском международном юридическом форуме. В масштабном мероприятии приняли участие представители 95 стран.Чем активнее диалог между парламентариями и специалистами вобласти юриспруденции, тем совершеннее законодательство, подчеркнулпредседатель нижней палаты. Он напомнил, что представители юридическогосообщества активно участвуют в работе Госдумы."На заседаниях профильных комитетов, совета позаконотворчеству, экспертных советов, парламентских слушаниях", – отметилруководитель нижней палаты.По его словам, одно из главных направлений в работе Госдумысвязано с мониторингом правоприменительной практики уже действующих законов."Эту работу мы ведем во взаимодействии с Центром мониторингазаконодательства и правоприменения университета им. О. Е. Кутафина", – сказалВолодин.Спикер отметил, что в работе юридического форума вСанкт-Петербурге участвуют представители 95 стран. Это говорит о высокомавторитете российской правовой науки и доказывает востребованностьпрофессионального диалога, добавил Володин.Напомним, на День знаний в сентябре прошлого года ВячеславВолодин приезжал в Московский государственный юридический университет (МГЮА)имени Кутафина. Спикер пообщался со студентами и их включаться взаконотворческую работу.По мнению парламентария, было бы правильно, еслицентры правового мониторинга находились на уровне региональных юридическихвузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов вобласти правоприменения регионального законодательства", – сказал Володин.