Для законодательной ветви власти юридическое сообщество – важнейший партнер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на IX Петербургском международном юридическом форуме. В масштабном мероприятии приняли участие представители 95 стран.
Для законодательной ветви власти юридическое сообщество – важнейший партнер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на IX Петербургском международном юридическом форуме. В масштабном мероприятии приняли участие представители 95 стран.
Чем активнее диалог между парламентариями и специалистами в
области юриспруденции, тем совершеннее законодательство, подчеркнул
председатель нижней палаты. Он напомнил, что представители юридического
сообщества активно участвуют в работе Госдумы.
"На заседаниях профильных комитетов, совета по
законотворчеству, экспертных советов, парламентских слушаниях", – отметил
руководитель нижней палаты.
По его словам, одно из главных направлений в работе Госдумы
связано с мониторингом правоприменительной практики уже действующих законов.
"Эту работу мы ведем во взаимодействии с Центром мониторинга
законодательства и правоприменения университета им. О. Е. Кутафина", – сказал
Володин.
Спикер отметил, что в работе юридического форума в
Санкт-Петербурге участвуют представители 95 стран. Это говорит о высоком
авторитете российской правовой науки и доказывает востребованность
профессионального диалога, добавил Володин.
Напомним, на День знаний в сентябре прошлого года Вячеслав
Володин приезжал в Московский государственный юридический университет (МГЮА)
имени Кутафина. Спикер пообщался со студентами и их включаться в
законотворческую работу.
По мнению парламентария, было бы правильно, если
центры правового мониторинга находились на уровне региональных юридических
вузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в
области правоприменения регионального законодательства", – сказал Володин.