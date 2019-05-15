Ровно год назад на Украине арестовали российского журналиста Кирилла Вышинского. Против него сфабриковано дело о государственной измене. Следствие продолжается. У здания украинского посольства в Москве сегодня прошла акция солидарности с нашим коллегой.

Ровно год назад на Украине арестовали российского журналиста Кирилла Вышинского. Против него сфабриковано дело о государственной измене. Следствие продолжается. У здания украинского посольства в Москве (Леонтьевский переулок, д​​​.18) сегодня прошла акция солидарности с нашим коллегой под лозунгом "Волю Вышинскому!".В пикете приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутат Госдумы Евгений Примаков и другие журналисты и общественные деятели. Участники акции держали огромные фотографии Вышинского и призывы освободить журналиста. 365-метровый транспарант символизировал дни, проведенные Вышинским в тюрьме. Участники скандировали: "Зеленский! Освободи Вышинского!" и "Свободу Кириллу!".В открытом письме Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживает и заявил, что уголовное дело против него — это месть за правду, а все предъявленные ему обвинения — политические игры Петра Порошенко."Все обвинения против него являются абсурдными, — говорит адвокат Вышинского Андрей Доманский. – И мы сможем это доказать. Кто бы что ни говорил, мы продолжаем верить в украинское правосудие, и самое главное, чтобы на это правосудие не оказывали политическое давление. Потому что в реальности надлежащих доказательств того, что Кирилл является виновным в том, что ему инкриминируют – нет".Кирилла Вышинского, главного редактора "РИА Новости — Украина", задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста бездоказательно обвинили в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он вину не признает.Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Беспокойство в связи с действиями украинских властей выразили международные организации журналистов и ОБСЕ.В сентябре на заседании суда Кириллу Вышинскому стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Суд обязал следствие провести полноценное обследование. Этого так и не было сделано.В марте 2019 суд в Киеве признал, что были допущены нарушения и передал дело в Объединенную кассационную палату. Вышинский назвал это решение маленькой победой. По его словам, ни одна коллегия не признает законным задержание по надуманным обвинениям.В апреле более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к избранному президенту Зеленскому с призывом освободить Вышинского.