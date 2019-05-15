Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на офис московской фирмы, предполагаемые преступники оказали сопротивление, по ним вёлся огонь.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на офис московской фирмы, предполагаемые преступники оказали сопротивление, по ним вёлся огонь.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.Сообщается, что пятеро грабителей в масках ворвались в офис московской фирмы по адресу улица Нагатинская, дом 16, где, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили сумку с двумя миллионами рублей и скрылись на BMW с тульскими номерами.В ходе погони автомобиль был настигнут на Аминьевском шоссе и после того, как его пассажиры попытались оказать сопротивление, полицейские применили огнестрельное оружие. Один из мужчин был с ранением госпитализирован, второй задержан.Ведутся поиски еще троих налетчиков.