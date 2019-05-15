Российские звезды продолжают следовать современным трендам на естественную красоту. Так, артистка Ирина Пегова не побоялась выложить фото без макияжа на всеобщее обозрение и обсуждение пользователей социальной сети.
Российские звезды продолжают следовать современным трендам на естественную красоту. Так, артистка Ирина Пегова не побоялась выложить фото без макияжа на всеобщее обозрение и обсуждение пользователей социальной сети.
На днях звезда сериала "Акушерки"
опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа и каких-либо
фильтров. Такой жест тут же глубоко шокировала ее подписчиков и вызвал волну
бурных комментариев.
Поклонники
разделились на два лагеря. Одни поддержали артистку: "Ирина, у вас
красивые глаза, открытое и доброе лицо"– написал один из пользователей.
"Ирина, какие у Вас невероятно выразительные глаза!"
Другие, наоборот,
ужаснулись и искренне посоветовали Ирине принять необходимые меры перед
премьерой: "Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витамины
и спать перед премьерой", "Ирочка, любимая, вид ужасный. Я тебя люблю очень.
Все фильмы прелесть" ,"Вид уставший. Надо к косметологу, кожа".
И такая поддержка
очень кстати. Напомним, что в марте этого года поклонники были сильно
встревожены здоровьем артистки: она осунулась и исхудала. Причинами таких
изменений стали не стресс и загруженный рабочий график, а диета, на которой
сидела 40-летняя Ирина. Однако, таролог Марианна Абравитова заверила, что
любоваться стройностью Ирины мы будем недолго: совсем скоро зведа сериала
"Акушерки" вернется к своему прежнему образу.