Российские звезды продолжают следовать современным трендам на естественную красоту. Так, артистка Ирина Пегова не побоялась выложить фото без макияжа на всеобщее обозрение и обсуждение пользователей социальной сети.

Российские звезды продолжают следовать современным трендам на естественную красоту. Так, артистка Ирина Пегова не побоялась выложить фото без макияжа на всеобщее обозрение и обсуждение пользователей социальной сети.На днях звезда сериала "Акушерки"опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа и каких-либофильтров. Такой жест тут же глубоко шокировала ее подписчиков и вызвал волнубурных комментариев.Поклонникиразделились на два лагеря. Одни поддержали артистку: "Ирина, у васкрасивые глаза, открытое и доброе лицо"– написал один из пользователей."Ирина, какие у Вас невероятно выразительные глаза!"Другие, наоборот,ужаснулись и искренне посоветовали Ирине принять необходимые меры передпремьерой: "Устала Ира. Глаза не спрячешь, вечно красивые. Натуральные витаминыи спать перед премьерой", "Ирочка, любимая, вид ужасный. Я тебя люблю очень.Все фильмы прелесть" ,"Вид уставший. Надо к косметологу, кожа".И такая поддержкаочень кстати. Напомним, что в марте этого года поклонники были сильновстревожены здоровьем артистки: она осунулась и исхудала. Причинами такихизменений стали не стресс и загруженный рабочий график, а диета, на которойсидела 40-летняя Ирина. Однако, таролог Марианна Абравитова заверила, чтолюбоваться стройностью Ирины мы будем недолго: совсем скоро зведа сериала"Акушерки" вернется к своему прежнему образу.