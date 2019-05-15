Россия и США подтвердили заинтересованность в восстановлении российско-американских отношений в полном формате. Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, возможно, состоится в июне в японской Осаке. Это лишь некоторые итоги переговоров, которые прошли минувшим вечером в Сочи.

Россия и США подтвердили заинтересованность в восстановлении российско-американских отношений в полном формате. Новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, возможно, состоится в июне в японской Осаке. Это лишь некоторые итоги переговоров, которые прошли минувшим вечером в Сочи. Владимир Путин встретился с главой американского Госдепа Майклом Помпео. В центре внимания был целый ряд международных проблем: Сирия, Иран, Корейский полуостров.Прессу приглашают лишь на несколько минут. Телеоператоры торопятся занять места. В зале уже все готово. На столе разложены устройства для перевода, чтобы избежать малейшего недопонимания, и блокноты — шанс на новый этап отношений с чистого листа. Несколько минут до начала встречи, за которой мировая дипломатия следит с таким вниманием.Помпео явно в хорошем настроении. Вот он приветствует Сергея Нарышкина.В кабинет входит президент России.Путин напоминает о своем разговоре с Трампом в начале мая: беседа тогда продолжалась почти полтора часа и дала основание сделать важные выводы.У меня сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместных вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес. И мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объеме. Надеюсь, что для этого создаются необходимые условия, поскольку, несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное: в целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь. Никакого вмешательства с нашей стороны в выборы США не было на государственном уровне — и быть не могло. Но все это, к сожалению, послужило причиной, в том числе и это послужило причиной, ухудшения наших межгосударственных связей.Президент России не скрывает надежды на изменение ситуации. Для всего мира очевидно: у двух государств столько общих интересов, что противостояние невыгодно никому — да и просто опасно. От Москвы и Вашингтона зависит сохранение стратегической стабильности, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, региональные кризисы, борьба с преступностью. Наконец, экономические отношения, вопреки политической риторике, демонстрируют признаки оздоровления.Несмотря на то, что у нас торговый оборот, к сожалению, всегда был низким, а за последние годы он вообще стремится к нулю, но все-таки за прошлый год некоторое увеличение торгового оборота мы наблюдаем: уже, по-моему, там 5 процентов с небольшим. Мы знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти, и в этом смысле у нас тоже есть о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых аналитических рынках. Есть и другие направления, возможны взаимодействия в сфере экономики. Надеюсь, что все это будет предметом обсуждения.Перед встречей с Владимиром Путиным Помпео и Лавров провели обстоятельные многочасовые переговоры."У нас был очень продуктивный разговор. И мы говорили о тех вещах, в которых у нас нет согласия, но также говорили о наших общих интересах. И президент Трамп хотел, чтобы мы как раз говорили на такие именно темы. У нас есть общие интересы, и также есть такие вопросы, где мы можем сотрудничать, продуктивно работать. Мы можем сотрудничать по Северной Корее, по Афганистану и также по другим вопросам", — отметил госсекретарь США.Пока Путин беседует с Помпео, пресса в кулуарах ждет хотя бы каких-то итогов.Американцы в сочинской резиденции щедры на улыбки, но предпочитают держать паузу.Встреча — результат колоссальной работы десятков дипломатов. Сам факт ее проведения — повод говорить о том, как меняется настроение среди американской политической элиты."Раньше, наверное, еще 10 лет назад, многое зависело от протокола, и действительно была зависимость от каких-то церемониальных вещей. Сегодня, особенно при средствах связи и мобильности, встречу организовать, я не могу сказать, что сложно, есть, конечно, проблема графика и временного диапазона, где нужно совпасть, но самое главное — это наличие политической воли и желания и как раз той самой атмосферы, которая помогала бы провести эти переговоры. Вот сегодня все состоялось", — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Итоги переговоров подводит Юрий Ушаков, которого тут же спрашивают, смогут ли президенты России и США предметно побеседовать на саммите "Двадцатки" в Осаке в конце июня."Госсекретарь сослался на заинтересованность президента Трампа встретиться с нашим президентом в Осаке, — говорит помощник президента РФ Юрий Ушаков. — И мы сказали, что готовы к любому контакту, мы можем на ногах переговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы. Все зависит от того, как настроятся наши американские партнеры. Мы сигнал уже подхватили и готовы обсуждать конкретику. Мы ждем более конкретной расшифровки, что они хотят и как они видят такую возможность встречи в Осаке. Мы отреагируем позитивно".Вопросов, которые требуют незамедлительного решения, много.Российская сторона не скрывает разочарования после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но сейчас уже нужно думать о будущем других важнейших документов. Договор, касающийся сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений, истекает в 2021 году. Россия готова сделать все для обеспечения собственной безопасности, но рассчитывает на прагматизм американской администрации.Уверенно можно сказать только одно: в России настроены на полноценный качественный диалог с США. Более того, слишком много глобальных вопросов зависят от уровня отношений Москвы и Вашингтона, но теперь мяч на стороне Белого дома. И главный вопрос: готов ли сам Трамп к смене риторики.