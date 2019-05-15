США не применяют второй пакет санкций по делу Скрипалей в рамках своей более широкой стратегии в отношении России.

США не применяют второй пакет санкций по делу Скрипалей в рамках своей более широкой стратегии в отношении России.Как передает ТАСС, об этом, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса страны, проинформировала международную общественность заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.Она подчеркнула, что был проведен анализ подготовленных санкций и она считает, что говорить на этот счет стоит президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майклу Помпео. Томпсон отметила, что речь идет о части более крупной стратегии в отношении России.Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США и поступил в Белый дом.Он предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку. Речь также идет о запрете экспорта в РФ любых американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта США российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России и блокирование кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца.Лондон обвинил в нападении Москву. Россия категорически отвергла обвинения. Вашингтон поддержал Великобританию, объявив в конце августа 2018 года, что вводит против РФ пакет санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.