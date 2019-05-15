До подписания соответствующего распоряжения он руководил районом в статусе исполняющего обязанности

До подписания соответствующего распоряжения он руководил районом в статусе исполняющего обязанностиСити-менеджер Владимира Андрей Шохин назначил нового главу администрации Октябрьского района. Им стал Вячеслав Бочкарев. До подписания соответствующего распоряжения Вячеслав Бочкарев с осени прошлого года руководил районом в статусе исполняющего обязанности.По поручению Андрея Шохина, сегодня его первый заместитель Александр Максимов встретился с коллективом администрации Октябрьского района. Первый вице-мэр подчеркнул, что за время работы в районной администрации Вячеслав Бочкарев зарекомендовал себя эффективным управленцем, способным решать любые задачи на вверенной ему территории. Как сказал Александр Максимов, успешной работе в немалой степени способствуют умение Вячеслава Бочкарева работать с людьми, а также его большой опыт: раньше он трудился и на производстве, и в выборных органах, и в органах исполнительной власти.Во встрече также участвовали руководители администраций Ленинского и Фрунзенского районов и депутаты горсовета.