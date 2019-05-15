Кончина молодой и талантливой певицы была настолько неожиданной, что повергла обывателей в шок. С того момента прошло два месяца, однако разговоры о Юлии Началовой не утихают – так сильна скорбь по безвременно ушедшей звезде.

Кончина молодой и талантливой певицы была настольконеожиданной, что повергла обывателей в шок. С того момента прошло два месяца,однако разговоры о Юлии Началовой не утихают – так сильна скорбь по безвременноушедшей звезде.Каждый день ведущие СМИ публикуют заметки, так или иначесвязанные со звездой или ее семьей. Часто информационным поводом становятсяподробности судебного разбирательства из-за элитной квартиры Юлии Началовой.Меж тем многим обывателям материалы об артистке уже надоели.Любое упоминание о почившей звезде уже поперек горла. Взбешенные пользователиСети требуют перестать перемывать кости знаменитости.""Ну конечно"армия"поклонников обрыдалась изаслушались хитами в количестве одной штуки,сколько можно собирать ерунду прохиты и поклонников-нет ни того ни другого,уймитесь уже с этой Началовой,пустьпомнят родные.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Ну сколько можно!!!???Ежедневно в новостях Началова то,Началовоэто,ну хватит уже,сколько можно мыть кости умершему человеку!!!!????" -резко высказываются читатели "Дни.ру".К слову, настоящие поклонники с радостью знакомятсявсплывающими фактами о жизни знаменитости, интересуются судьбой ее 11-летней дочериВеры, которая лишилась самого близкого человека в столь юном возрасте, жалеютродителей артистки и поэтому хотят удостовериться, что с ними все в порядке."Можете предложить свою темудля обсуждения предлагайте, зачем читать про Началову, читайте то что ваминтересно, все люди разные, может кому то не интересно то что вы читаете ну такчто ж теперь не писать, а Началова была интересным, общительным, добродушнымчеловеком вот люди и читают про нее и навряд ли ваше мнение для них интересно",– ответила фанатка , всем тем, кто возмущен обилием статей опевице.