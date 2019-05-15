Хакеры похитили деньги у сотни владельцев карт Кукуруза, об этом сообщает Коммерсант. По данным издания, первые жалобы начали поступать 2 мая.

Хакеры похитили деньги у сотни владельцев карт "Кукуруза", об этом сообщает "Коммерсант". По данным издания, первые жалобы начали поступать 2 мая.Жертвы атаки получили СМС, что их карта подключена к Apple Pay, и сразу после этого средства были выведены со счета.При этом все пострадавшие указывают, что СМС или пуш-уведомлений с кодом подтверждения для подключения Apple Pay они не получали.В компании говорят о хищении около двух миллионов рублей. Всего пострадали от 80 до 100 человек. Впрочем, отмечается, что все деньги удалось вернуть владельцам."Кукуруза" — это бонусная платежная карта, которую предлагает своим клиентам объединенная компания "Связной – Евросеть". Карта работает в платежной системе Mastercard, передает телеканал "Россия 24".