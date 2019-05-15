Известный блогер Лана Миро уверена, что телеведущая
несчастлива в браке. Ксения Бородина, пишет обозреватель, пытается выдать желаемое за
действительное.
Известный блогер Лана Миро уверена, что телеведущая
несчастлива в браке. Ксения Бородина, пишет обозреватель, пытается выдать желаемое за
действительное.
Недавно теледива похвасталась интернет-обывателям, что ее муж Курбан
Омаров готов "порвать" за нее любого, а их отношения наполнены гармонией. Заявление
Ксении Бородиной заставило Лену Миро, написать в своем ЖЖ, что супруг звезды
может порвать "только презерватив".
Блогер также намекнула, что Курбан, как и предыдущие возлюбленные
Бородиной, – альфонс, живущий за счет жены. Якобы разговоры Омара о собственном
бизнесе не состоятельны, как как все его проекты, созданные на деньги все той же
супруги, с треском провалились.
"Лучше бы он вообще ничего не делал – денег было бы в семье
больше. И это – гармония? Баба пашет на поляне, отоваривается на рынке
подделок в Дубровке, экономит, старается, а муж, сидя в ресторане, ищет себя в
бизнесе. Ищет, но из года в год не находит уже сорок лет", – сговорит Миро о ситуации в семье .
Лена уверена, что телеведущая закрывает глаза на правду,
говоря себе, что все это происки завистников, людей с несложившейся личной жизнью.
Свои же отношения считает идеальными.
"Впрочем, в век феминизма женщина вполне имеет право купить
себе любого рвача. Главное, чтобы он не порвал презерватив, а женщина от него
не залетела – вот тут уж проблем потом точно не оберешься", – рассудила Лена
Миро.