Известный блогер Лана Миро уверена, что телеведущая несчастлива в браке. Ксения Бородина, пишет обозреватель, пытается выдать желаемое за действительное.

Известный блогер Лана Миро уверена, что телеведущаянесчастлива в браке. Ксения Бородина, пишет обозреватель, пытается выдать желаемое задействительное.Недавно теледива похвасталась интернет-обывателям, что ее муж КурбанОмаров готов "порвать" за нее любого, а их отношения наполнены гармонией. ЗаявлениеКсении Бородиной заставило Лену Миро, написать в своем ЖЖ, что супруг звездыможет порвать "только презерватив".Блогер также намекнула, что Курбан, как и предыдущие возлюбленныеБородиной, – альфонс, живущий за счет жены. Якобы разговоры Омара о собственномбизнесе не состоятельны, как как все его проекты, созданные на деньги все той жесупруги, с треском провалились."Лучше бы он вообще ничего не делал – денег было бы в семьебольше. И это – гармония? Баба пашет на поляне, отоваривается на рынкеподделок в Дубровке, экономит, старается, а муж, сидя в ресторане, ищет себя вбизнесе. Ищет, но из года в год не находит уже сорок лет", – сговорит Миро о ситуации в семье .Лена уверена, что телеведущая закрывает глаза на правду,говоря себе, что все это происки завистников, людей с несложившейся личной жизнью.Свои же отношения считает идеальными."Впрочем, в век феминизма женщина вполне имеет право купитьсебе любого рвача. Главное, чтобы он не порвал презерватив, а женщина от негоне залетела – вот тут уж проблем потом точно не оберешься", – рассудила ЛенаМиро.