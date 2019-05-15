Продюсер прокомментировал инцидент, произошедший на международном музыкальном конкурсе. Иосиф Пригожин возмущен сложившейся во время эфира Евровидения-2019 ситуацией.

Продюсер прокомментировал инцидент,произошедший на международном музыкальном конкурсе. Иосиф Пригожин возмущенсложившейся во время эфира "Евровидения-2019" ситуацией.Продюсер предположил, что телеканал "Россия 1" не будет вырезать кадрыс поцелуем двух мужчин с записи полуфинала конкурса. На данный момент онадоступна на сайте телеканала в первоначальном виде.По словам Пригожина, мы все – заложники ситуации."Если "Россия 1" вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии и во всех смертныхгрехах. У нас без того непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, уних могут отнять лицензию и заставить не показывать финал", – цитируетзнаменитость "ГоворитМосква".Вместе с тем, Иосиф Пригожин возмутился происходящему. "То, что это показывают на федеральномканале, – вопиющая история. Я всех поздравляю, что сегодня символом любвиявляется поцелуй двух мужчин", – "взвыл" от негодования продюсер. Он добавил,что Россия уже вынуждена принимать правила игры Запада, имея в виду не толькоинцидент наНапомним, инцидент произошелнакануне. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. Этопроизошло, когда выступала израильская певица Дана Интернэшнл. Такой поворот событий грозит "России 1" штрафом от 50 тысяч домиллиона рублей.Как писали "Дни.ру", в этом годуРоссию на представляет певец Сергей Лазарев. Артистучаствует в этом музыкальном конкурсе второй раз.