Продюсер прокомментировал инцидент,
произошедший на международном музыкальном конкурсе. Иосиф Пригожин возмущен
сложившейся во время эфира Евровидения-2019 ситуацией.
Продюсер прокомментировал инцидент,
произошедший на международном музыкальном конкурсе. Иосиф Пригожин возмущен
сложившейся во время эфира "Евровидения-2019" ситуацией.
Продюсер предположил, что телеканал "Россия 1" не будет вырезать кадры
с поцелуем двух мужчин с записи полуфинала конкурса. На данный момент она
доступна на сайте телеканала в первоначальном виде.
По словам Пригожина, мы все – заложники ситуации.
"Если "Россия 1" вырежет эти кадры, их обвинят в гомофобии и во всех смертных
грехах. У нас без того непростые отношения с Западом. Это федеральный канал, у
них могут отнять лицензию и заставить не показывать финал", – цитирует
знаменитость "Говорит
Москва".
Вместе с тем, Иосиф Пригожин возмутился происходящему. "То, что это показывают на федеральном
канале, – вопиющая история. Я всех поздравляю, что сегодня символом любви
является поцелуй двух мужчин", – "взвыл" от негодования продюсер. Он добавил,
что Россия уже вынуждена принимать правила игры Запада, имея в виду не только
инцидент на
Напомним, инцидент произошел
накануне. Во время прямой трансляции в кадр попали два целующихся мужчины. Это
произошло, когда выступала израильская певица Дана Интернэшнл. Такой поворот событий грозит "России 1" штрафом от 50 тысяч до
миллиона рублей.
Как писали "Дни.ру", в этом году
Россию на представляет певец Сергей Лазарев. Артист
участвует в этом музыкальном конкурсе второй раз.