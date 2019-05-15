Новые названия станциям получили по местнам притяжения вблизи станций - это музеи, торговые центры, парки.

Яндекс ко Дню метрополитена представил альтернативную карту московского метро, на которой станции переименованы в честь местных центров притяжения – это торговые центры, музеи, парки и другие достопримечательности.При составлении карты аналитики использовали данные о запросах к "Яндекс.Картам", заданных рядом с вестибюлями метро.фото: yandex.ru/companyТак, например, "Парк Горького" превратился в станцию "Музеон", "Лубянка" стала "Библио-Глобусом", "Цветной бульвар" получил название "Центральный рынок", а "Сухаревская" стала "Склифом". Серым цветом на карте обозначены станции, где центром притяжения не оказалось.