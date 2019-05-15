На чемпионате мира по хоккею шайбой проходит матч группового этапа между сборными России и Италии. Россияне отличились уже на 31-й секунде первого периода. Автором заброшенной шайбы стал защитник национальной команды Никита Зайцев.

На чемпионате мира по хоккею шайбой проходит матч группового этапа между сборными России и Италии. Россияне отличились уже на 31-й секунде первого периода. Автором заброшенной шайбы стал защитник национальной команды Никита Зайцев.Этот гол оказался самым быстрым на нынешнем чемпионате мира. Ранее шведский форвард Александр Веннберг забросил шайбу сборной Норвегии на 39-й секунде.На данный момент в мачте между российскими и итальянскими хоккеистами завершился первый период. Сборная России ведет со счетом 4:0. Шайбы у россиян забросили Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.