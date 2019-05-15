Телеведущая откровенно рассказала поклонникам, какие развлечения она смогла попробовать на отдыхе. Ксения Собчак вызвала отвращение у обывателей.

Телеведущая откровенно рассказала поклонникам, какиеразвлечения она смогла попробовать на отдыхе. Ксения Собчак вызвала отвращениеу обывателей.В личном Instagram знаменитость поделилась снимками,сделанными в Венеции. Ниже Ксения Собчак рассказала, как продуктивно проходитее день."Это фото сделано через десять минут после того, какФедор-Павлов-Андреевич пригласил меня на ужин-перформанс, где людям связываютруки и кормят. А потом закапывают по шею и тоже кормят", – написала теледива.Звезда отметила, что друг обещал ей лучшие места. Она расположитсяс директором музея Tate, в которого ее приятель плюнул огурцом несколько летназад во время другого перформанса.После Ксения Собчак продолжила эпатировать публику. Звездаобъяснила, что именно запечатлено на опубликованном ею фото."А тут я стою посередине "активного искусства"символизирующего кровь заболевшего спидом друга художника. Все вокруг как бынамекает, что мне пора домой!" – резюмировала телеведущая.Пост ошеломил интернет-обывателей. ПользователиСети решили высказаться в комментариях. Они не выбираливыражений, критикуя звезду.Более того, пристрастия телеведущей назвали нездоровыми. "Диагноз пораставить", "Больная на всю голову", "Психика нарушена полностью, живетчеловек сумасшествием, если бы простой человек, давно отправили бы в психушку,дурная баба, жалко ребенка", – напали подписчики на . Об этом сообщает .