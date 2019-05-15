Завал на Бурейском водохранилище больше не препятствует свободному стоку воды. Размеры прорана, созданного военными взрывотехниками на месте оползня, значительно увеличились в ходе весеннего половодья.

Руководство главного управления МЧС России по Хабаровскому краю приняло решение о выводе группы спасателей с места схода оползня на Бурейском водохранилище. Завал больше не препятствует свободному стоку воды. В ходе весеннего половодья размеры прорана, созданного военными взрывотехниками на месте оползня, заметно увеличились. Уровни воды сравнялся, сейчас там могут проходить маломерные суда.Паводковая обстановка оценивается специалистами как спокойная, сообщает ГТРК "Амур".Напомним, обрушение скального массива в водохранилище произошло 11 декабря 2018 года. В район Бурейского водохранилища для выполнения рекогносцировки сразу вылетела оперативная группа Минобороны РФ и Восточного военного округа. Силы и средства военных были задействованы по поручению президента России. Оперативная ликвидация последствий ЧП была необходима, поскольку при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды могло повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений БАМа.