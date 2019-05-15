В Южно-Сахалинске все же уволили учителя музыки - за грубое и оскорбительное общение со своей ученицей. Руководство школы расторгло с ней договор, назвав ее поведение нарушением педагогической этики. Доказательством послужила аудиозапись, сделанная на занятии.

В Южно-Сахалинске все же уволили учителя музыки - за грубое и оскорбительное общение со своей ученицей. Руководство школы расторгло с ней договор, назвав ее поведение "нарушением педагогической этики". Доказательством послужила аудиозапись, сделанная на занятии.Кабинет музыки школы N4 сейчас пустует, преподавать предмет пока некому. Накануне здесь разгорелся конфликт между школьницей и педагогом из-за невыученной песни. На вопрос — почему, Элеонора Машенина услышала от школьницы, что музыка ей не нужна. В ответ учитель разразилась бранью."Ты — дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать — ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились", — сказала учитель Элеонора Машенина девочке.К директору школы родители шестиклассницы не пошли, сразу обратились в СМИ с аудиозаписью, которую сделала девочка во время урока. Пикантные подробности учебного процесса в администрации учебного учреждения узнали из социальных сетей. Запись вызвала большой общественный резонанс. Пришлось провести внутреннее расследование."Проверка прошла в очень сжатые сроки. Сегодня в рамках проверки были проведены анкетирование и опрос обучающихся, ну, и понятно, что аудиозапись не оставляет сомнений никаких, указанные факты подтвердились", — сообщила директор средней общеобразовательной школы N4 Южно-Сахалинска Ирина Куканова.Элеонору Машенину уволили за грубое нарушение педагогической этики. Однако вопросы к учителю остались — и не только у общественности. По факту оскорбления школьницы прокуратура начала проверку."В настоящее время проводятся надзорные мероприятия, по результатам будут приняты меры реагирования", — сказала старший помощник прокурора Сахалинской области Тамара Журавская.Сама учительница давать комментарии вне стен надзорного органа отказалась: как только разгорелся скандал, она отключила телефон. Что-либо пояснить по ситуации педагог, возможно, будет готова только после завершения проверки.