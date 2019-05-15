Поп-принцесса и кумир миллионов Бритни Спирс подверглась жестокому насилию со стороны отца. Джейми Спирс удерживал свою дочь в психиатрической лечебнице против ее воли.
Поп-принцесса и кумир миллионов Бритни Спирс подверглась жестокому насилию со стороны отца. Джейми Спирс удерживал свою дочь в психиатрической лечебнице против ее воли.
Как сообщает
портал TMZ, недавно Бритни появилась в зале суда, где сделала официальное
заявление: отец насильно отправил ее на лечение в психиатрическую больницу. Помимо этого, Джейми Спирс, являющийся официальным опекуном артистки, заставлял ее принимать серьезные лекарства.
Однако суд, в
отличие от матери певицы, на сторону звезды
не встал. Судья потребовал провести дополнительную психиатрическую
экспертизу, чтобы убедиться во вменяемости Бритни.
TMZ добавляет, что
удерживать пациента без его воли в подобном заведении незаконно. И Джейми Спирс не имел полномочий
принудительно держать дочь в больнице.
Это сенсационное
заявление не обошло стороной и поклонников Бритни Спирс. В социальных сетях
обеспокоенные фанаты оставляют комментарии под постами звезды со словами поддержки
и выражают надежду на скорейшее выздоровление кумира.
Напомним, 4 апреля этого года весь мир облетела
новость об ухудшении психического состояния Бритни Спирс, в результате чего она
была вынуждена зарегистрироваться в специализированной клинике и пройти месячный курс лечения. Тогда проблемы со здоровьем связывали с переживаниями звезды
из-за серьезной болезни ее отца.