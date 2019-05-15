Поп-принцесса и кумир миллионов Бритни Спирс подверглась жестокому насилию со стороны отца. Джейми Спирс удерживал свою дочь в психиатрической лечебнице против ее воли.

Поп-принцесса и кумир миллионов Бритни Спирс подверглась жестокому насилию со стороны отца. Джейми Спирс удерживал свою дочь в психиатрической лечебнице против ее воли.Как сообщаетпортал TMZ, недавно Бритни появилась в зале суда, где сделала официальноезаявление: отец насильно отправил ее на лечение в психиатрическую больницу. Помимо этого, Джейми Спирс, являющийся официальным опекуном артистки, заставлял ее принимать серьезные лекарства.Однако суд, вотличие от матери певицы, на сторону звездыне встал. Судья потребовал провести дополнительную психиатрическуюэкспертизу, чтобы убедиться во вменяемости Бритни.TMZ добавляет, чтоудерживать пациента без его воли в подобном заведении незаконно. И Джейми Спирс не имел полномочийпринудительно держать дочь в больнице.Это сенсационноезаявление не обошло стороной и поклонников Бритни Спирс. В социальных сетяхобеспокоенные фанаты оставляют комментарии под постами звезды со словами поддержкии выражают надежду на скорейшее выздоровление кумира.Напомним, 4 апреля этого года весь мир облетелановость об ухудшении психического состояния Бритни Спирс, в результате чего онабыла вынуждена зарегистрироваться в специализированной клинике и пройти месячный курс лечения. Тогда проблемы со здоровьем связывали с переживаниями звездыиз-за серьезной болезни ее отца.