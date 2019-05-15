Злоумышленник под видом покупателя во время тест-драйва угнал лимитированный Ferrari 288 GTO. Инцидент случился в западногерманском городе Нойс. Ранее суперкар принадлежал пилоту Формулы-1 Эдди Ирвайну. Стоимость автомобиля оценивается в 2-3 миллиона долларов.

Злоумышленник под видом покупателя во время тест-драйва угнал лимитированный Ferrari 288 GTO. Инцидент случился в западногерманском городе Нойс. Ранее суперкар принадлежал пилоту "Формулы-1" Эдди Ирвайну. Стоимость автомобиля оценивается в 2-3 миллиона долларов.Мошенник откликнулся на объявление о продаже лимитированного суперкара Ferrari 288 GTO. Во время встречи с его владельцем, он попросил протестировать машину на ходу.В момент, когда продавец вышел из суперкара, чтобы поменяться с "потенциальным" покупателем местами, вор занял место водителя, нажал на педаль и скрылся.На следующий день полиция Германии обнаружила автомобиль неподалеку от города Гревенброх. Преступника пока найти не удалось. Полиция разыскивает свидетелей происшествия и тех, кто знает о местонахождении злоумышленника, сообщает Associated Press.Точная сумма, за которую владелец хотел отдать автомобиль, неизвестна. В начале 2019 года такой суперкар был продан на аукционе Sothebys за 3 360 000 долларов. Всего таких автомобилей в 1984-1985 годах выпущено 272 экземпляра.