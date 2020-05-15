Многие люди сейчас адаптируются к новым условиям, так как им приходится работать из дома. В этом есть много минусов, однако для тех, кто раньше был вынужден тратить много времени на дорогу из дома до работы, плюсы удаленной работы заключаются в том, что теперь это время освободилось. Согласно официальным данным в среднем в США сотрудники тратили час и 56,7 минуты в неделю на дорогу до работы в 2018 году.

Многие люди сейчас адаптируются к новым условиям, так как им приходится работать из дома. В этом есть много минусов, однако для тех, кто раньше был вынужден тратить много времени на дорогу из дома до работы, плюсы удаленной работы заключаются в том, что теперь это время освободилось.Согласно официальным данным в среднем в США сотрудники тратили час и 56,7 минуты в неделю на дорогу до работы в 2018 году.Ниже мы расскажем о 11 городах США, жители которых экономят больше всего времени дорогу до работы во время режима самоизоляции.10. Чикаго и БостонНа десятом месте оказались сразу два города – Чикаго, штат Иллинойс, и Бостон, штат Массачусетс. В Чикаго доля рабочих, которые работали в офисе, составляла 94,6%, по данным на 2018 год. В Бостоне доля таких рабочих составляла 94,5%.В Чикаго 14,5% работников тратили на дорогу на работу более часа ежедневно. В Бостоне доля таких работников составляла 15,1%. Среднее время, которое тратили на дорогу жители этих двух городов, составляло 2 часа 41 минуту в неделю.9. Хэммонд, штат ЛуизианаСреднее время, которое тратят жители этого города на дорогу на работу, составляет 2 часа 41,5 минуты в неделю. Доля сотрудников, которые работали в офисах, по данным на 2018 год, составляла 96,9%. Доля людей, которые тратили на дорогу более часа ежедневно, составляла 20,0%.8. Атланта, штат ДжорджияСреднее время, которое тратят жители Атланты на дорогу на работу в неделю, составляет 2 часа 42,5 минуты. Доля работников, которые работали из офиса, по данным на 2018 год, составляла 92,4%.Доля сотрудников, которые тратят больше часа на дорогу ежедневно, составляла 14,3%, по данным на 2018 год.7. Риверсайд, штат КалифорнияСреднее время, которое тратят жители Риверсайда на дорогу в неделю, составляет 2 часа 43,5 минуты. Доля работников, которые работали в офисе, по данным на 2018 год, составляла 95,0%. Доля сотрудников, которые тратят на дорогу больше часа в день, составляла 17,7%, по данным на 2018 год.6. Сан-Франциско, штат КалифорнияСреднее время, которое тратят жители Сан-Франциско на дорогу на работу в неделю, составляет 2 часа и 53,5 минуты. Доля работников, которые работали в офисе, по данным на 2018 год, составляла 93,0%. Доля работников, которые ежедневно тратят на дорогу больше часа, составляла, по данным на 2018 год, 18,6%.5. ВашингтонСреднее время, которое тратят жители Вашингтона на дорогу на работу в неделю, составляет 2 часа 54,5 минуты. Доля сотрудников, которые работали из офиса, по данным на 2018 год, составляла 93,9%. Доля сотрудников, которые тратят на дорогу более часа в день, составляла, по данным на 2018 год, 17,5%.4. Вальехо, штат КалифорнияСреднее время, которое тратят жители Вальехо на дорогу на работу в неделю, составляет 2 часа 55,5 минуты. Доля сотрудников, которые работали из офиса, по данным на 2018 год, составляла 94,9%. Доля сотрудников, которые тратила на дорогу на работу более часа в день, составляла, по данным на 2018 год, 20,5%.3. Стоктон, штат КалифорнияСреднее время, которое тратят жители Стоктона на дорогу на работу, составляет 3 часа 6 минут в неделю.Доля сотрудников, которые работают из офиса, по данным на 2018 год, составляла 96,4%. Доля сотрудников, которые ежедневно тратили более часа на дорогу на работу, по данным на 2018 год, составляла 24,5%.2. Нью-ЙоркСреднее время, которое тратят жители Нью-Йорка на дорогу на работу, составляет 3 часа 8 минут в неделю. Доля сотрудников, которые, по данным на 2018 год, работали из офиса, составляла 95,3%. Доля сотрудников, которые, по данным на 2018 год, тратили более часа на дорогу в день, составляла 22,6%.1. Ист-Страудсбург, штат ПенсильванияСреднее время, которое тратят жители города на дорогу на работу в неделю, составляет 3 часа 12,5 минуты. Доля работников, которые, по данным на 2018 год, работали из офиса, составляла 95,8%. Доля работников, которые, по данным на 2018 год, тратили более часа в день на дорогу на работу, составляла 23,5%.