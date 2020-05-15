Если инвесторы и могли извлечь какие-то уроки из начала 2020 года, так это уроки о том, что все может измениться буквально за мгновение. Индекс S&P 500 достиг исторического максимума в феврале, а затем началось самое быстрое падение на фоне эпидемии коронавируса, которая подорвала фондовые рынки по всему миру. Несмотря на то, что волатильность несколько снизилась, рынкам предстоит еще долгое восстановление после произошедшего шока.

Если инвесторы и могли извлечь какие-то уроки из начала 2020 года, так это уроки о том, что все может измениться буквально за мгновение.Индекс S&P 500 достиг исторического максимума в феврале, а затем началось самое быстрое падение на фоне эпидемии коронавируса, которая подорвала фондовые рынки по всему миру.Несмотря на то, что волатильность несколько снизилась, рынкам предстоит еще долгое восстановление после произошедшего шока. Кроме того, пока сохраняется высокий уровень неопределенности, который связан с эпидемией коронавируса и ее последствиями для экономик разных стран.Инвесторы, которые оказались в непростой ситуации и не знают, как реагировать на многочисленные вызовы, с которыми они сталкиваются, могут почерпнуть важную и нужную информацию из книг об инвестировании и рынках. Ниже мы расскажем о том, какие 10 книг лучше почитать, чтобы не потерять деньги в эти беспокойные времена.1. “Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями” Уоррена БаффетаУоррену Баффету 89 лет, в августе ему исполнится 90. Он возглавляет инвестиционную компанию Berkshire Hathaway уже несколько десятилетий. Эта книга – сборник его ежегодных посланий акционерам Berkshire Hathaway. Она содержит знания об основах инвестирования.2. “Разумный инвестор” Бенджамина ГрэмаЭто классическая книга об инвестировании, которая была опубликована в 1949 году. Она содержит полную информацию о инвестировании. Именно этот материал преподавал Бенджамин Грэм в Колумбийской бизнес-школе начиная с 1928 года. Она много раз была переиздана за эти годы.3. “Руководство разумного инвестора” Джона БоглаДжон Богл был создателем компании Vanguard Group. Его книга рассказывает читателям о том, как использовать биржевые индексы, чтобы построить свое богатство.4. “Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора” Питера ЛинчаЭта книга дает инвесторам необходимые знания о простейших методах, позволяющих доиться успехов в инвестировании.5. ”Женское руководство успешного инвестирования” Нэнси ТенглерКнига Нэнси Тенглер содержит необходимые данные для инвесторов, как мужчин, так и женщин. В настоящий момент Нэнси Тенгрел является директором по инвестициям в компании Laffer Tengler Investments. У нее многолетний опыт управления финансами.6. "Обыкновенные акции и необыкновенные доходы" Филипа ФишераЭто еще одна классическая книга об инвестировании, которую хвалили известные инвесторы, включая Уоррена Баффета. Филип Фишер имеет большой опыт в области инвестирования, своей стратегией и опытом он и делится в книге.7. "Альманах бедного Чарли" Питера КауфманаВ этой книге, на­пи­сан­ной при уча­стии и под­держ­ке Уо­р­ре­на Баф­фет­та, со­бра­ны бе­се­ды, лек­ции и мысли Чарль­за Ман­ге­ра. Чарли Мангер – еще один знаменитый инвестор и правая рука Уоррена Баффета. Он занимал должность вице-президента Berkshire Hathaway в течение многих десятилетий. Эта книга является частично биографией Мангера, частично она рассказывает о его стратегии инвестирования.8. "Инвестиционный ответ. Как защитить свое финансовое будущее" Дэниела Голди и Гордона МюрреяЭта книга написала ветераном Уолл-Стрит Мюрреем и финансовым консультантом Голди. Она рассказывает о пяти ключевых решениях, которые должны принять все инвесторы.9. "Случайная прогулка по Уолл-стрит" Бертона МэлкилаЭта книга Бертона Малкила стала известным гидом для тех, кто только начинает формировать свое портфолио.10. "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвина ЛефевраЭта книга является биографией Джесси Ливермора, легендарного трейдера6 который заработал и потерял миллионы, играя на фондовом рынке в 1900-е годы.Помимо рассказов из жизни Ливермора, книга содержит интересные данные об инвестировании, уроки о инвестициях на рынке.