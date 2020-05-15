Призывников начнут отправлять к местам военной службы с 20 мая

Несмотря на пандемию коронавируса, более 1400 юношей из Владимирской области до 15 июля отправятся служить в армию в ходе весеннего призыва. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Призывная комиссия будет проходить, хоть и в особых условиях, но в установленные порядки и сроки. В военный комиссариат области поставлено более 18 тысяч масок, свыше 300 литров антисептика и более 2,5 тысяч тест-систем на коронавирус для проверки призывников.Призывников начнут отправлять к местам военной службы с 20 мая. Их обеспечат масками и антисептиками на всю дорогу.