15.05.2020

2020-05-15 11:20:04

1592 человека заразились коронавирусом во Владимирской области

Из них 310 - во Владимире

276 - в Петушинском районе

196 - в Гусь-Хрустальном районе

156 - в Ковровском районе

148 - в Александровском районе

130 - в округе Муром

83 - в Кольчугинском районе

59 - в Судогодском районе

49 - в Собинском районе

45 - в Юрьев-Польском районе

42 - в Киржачском районе

25 - в Меленках

22 - в Камешково

20 - в Суздальском районе

17 - в Вязниках

6 - в Гороховецком районе

5 - в Радужном

3 - в Селивановском районе.

На 15 мая лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

25 - во Владимире

22 - в Гусь-Хрустальном

11 - в Александровском районе

5 - в Кольчугинском районе

5 - в Муромском районе

4 - в Киржачском районе

4 – в Ковровском районе

4 - в Собинском районе

4 - в Юрьев-Польском районе

3 - в Меленковском районе

1 - в Петушинском районе