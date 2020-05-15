Фигуристка Александра Трусова рассказала о своем переходе от тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко. Александра назвала свое решение взвешенным и обдуманным.

Фигуристка Александра Трусова рассказала о своем переходе от тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко. Александра назвала свое решение взвешенным и обдуманным."Я сделала ответственный шаг — перешла в группу Евгения Викторовича Плющенко. Это нужно, чтобы идти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Это непростое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело", — написала Александра Трусова на своей странице в соцсети.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Sasha Trusova (@avtrusova) 14 Май 2020 в 12:16 PDTАлександра Трусова поблагодарила тренера Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза, а также весь тренерский коллектив. Также Трусова выразила благодарность учителям школы "Самбо-70", где она получает среднее образование.