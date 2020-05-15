Появились признаки возможного усиления экономической активности в конце апреля - начале мая. При этом активность остается на пониженном уровне на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отмечает Банк России в Мониторинге отраслевых финансовых потоков.

Появились признаки возможного усиления экономической активности в конце апреля — начале мая. При этом активность остается на пониженном уровне на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отмечает Банк России в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков".Последние две рабочие недели оказались неполными из-за майских праздников. Средний дневной объем платежей в такие недели может значительно отличаться от объема в полные недели. Так, в динамике входящих платежей по всем отраслям на пятой и шестой неделях отмечена сильная волатильность, что вызвано как разовыми причинами, так и смещением сезонности относительно прошлых лет, отмечает ЦБ.Более показательной для оценки изменений экономической активности станет следующая неделя.Окончание режима нерабочих дней с 12 мая и постепенное (хотя и неравномерное по регионам) ослабление ограничений могут способствовать усилению экономической активности после майских праздников, подчеркивает ЦБ.ЦБ продолжает совершенствовать порядок расчетов, поэтому оценки могут измениться.