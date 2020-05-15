Мюнхенская Бавария не будет выкупать у миланского Интера контракт полузащитника Ивана Перишича. В текущем сезоне 31-летний хорват арендован мюнхенцами.

Мюнхенская "Бавария" не будет выкупать у миланского "Интера" контракт полузащитника Ивана Перишича. В текущем сезоне 31-летний хорват арендован мюнхенцами.Итальянский клуб рассчитывал выручить от продажи Перишича 20 миллионов евро, но в Мюнхене сочли эту цену завышенной. Однако переговоры не закончены. "Бавария" постарается сбить цену на футболиста.В текущем сезоне Иван Перешич провел за "Баварию" 22 матча, забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач. Хорват пропустил три месяца из-за перелома лодыжки.