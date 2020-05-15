Следствие предъявило обвинение бизнесмену Анатолию Быкову. Его обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году. На причастность Быкова к преступлению впервые за 26 лет указали свидетели.

Следствие предъявило обвинение бизнесмену Анатолию Быкову. Его обвиняют в организации двойного убийства в 1994 году."Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году", – сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Там уточнили, что о причастности Быкова к преступлению заявили свидетели."В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, – отметили в СК. – Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку".Следователи проверили их показания на месте, а также очные ставки. В присутствии Быкова и его адвоката свидетели подтвердили данные ими показания.Бизнесмена задержали 7 мая в рамках расследования дела об убийстве двух жителей Красноярска – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Затем Быкова арестовали, однако его защита обжаловала арест.Следствие полагает, что убитые вместе с Быковым входили в одну преступную группировку. В начале 1994 года у Быкова произошел конфликт с Наумовым из-за несправедливого, по мнению последнего, распределения дохода от совместной деятельности. Вскоре после этого перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко.Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову разобраться с недоброжелателямим. Тот привлек к делу членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, а 24 июля 1994 года непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли автомобиль с Наумовым и Войтенко из автомата и пистолета.