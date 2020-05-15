Спасатели ликвидировали крупный пожар в многоэтажке Благовещенска. В операции приняли участие 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Возгорание устранили в течение 7 минут.

Спасатели ликвидировали крупный пожар в многоэтажке Благовещенска. В операции приняли участие 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Возгорание устранили в течение 7 минут.Пожарные эвакуировали из задымленного дома 5 жильцов, еще 7 человек вышли самостоятельно. В медицинской помощи никто не нуждался. По предварительным данным, причина пожара — неосторожность во время курения, передает ГТРК "Амур" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Амурской области.