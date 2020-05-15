Из-за падения курса рубля компания BMW планирует поднять российские цены на автомобили. Впрочем, это может коснуться не всех комплектаций.

Из-за падения курса рубля компания BMW планирует поднять российские цены на автомобили. Впрочем, это может коснуться не всех комплектаций.Представитель компании заявил агентству "Прайм", что в компании ожидается повышение цен в России из-за изменения условий и падения рубля. Ранее компания подтвердила цены на новый кроссоовер Х6, который начали собирать в Калининграде. До этого машины импортировались из США."Будем смотреть, что будет дальше происходить с ценами. Планы по повышению есть, в среднем, от 0% до 5%, то есть, цены не на всё будут меняться и не обязательно, что росту цен подвергнутся импортируемые комплектации автомобилей, тут нет прямой зависимости", - сказал собеседник агентства.По данным "Автостата", за первый квартал 2020 года в России BMW продала 10 880 автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Марка возглавила премиум-сегмент российского авторынка, а ее самой продаваемой моделью в России стал кроссовер Х5: в январе-марте он подан в количестве 2025 штук (+40%). Второй - большой кроссовер BMW X7, далее идет кроссовер X3.Ранее BMW впервые показала изображение обновленной "пятерки".