Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет. 66-летняя звезда вспомнила, как работала певицей в Нью-Йорке.

Любовь Успенская показала, каквыглядела в 25 лет. 66-летняя звезда вспомнила,как работала певицей в Нью-Йорке.Воспоминаниями овременах, проведенных в США, Любовь Успенская поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала архивное фото, сделанное в 1979 году в ресторане "Садко" на Brighton Beach.Знаменитость отметила, что, смотря на снимок, вспоминает то беззаботное время. По словам исполнительницы, время – загадочная штука, и никогдане знаешь, куда завтра повернет судьба. На фотографии Любовь Успенская вместе с коллегами-артистами и музыкантами позирует с длинными волосами.В молодой красавице многие поклонники не сразу узнали королеву российского шансона. "Богатой будете! Фото – замечательное!" – отметила одна из подписчиц. Однако нашлись и те, кто считает, что годы почти не изменили Любовь Успенскую.14 Май 2020 в 3:24 PDTОтметим, музыкальный дебют певицы состоялся в ее родном городе Киеве. В 17 лет певицапереехала в Ереван, а в 1978 году она вместе с супругом Юрием Успенским эмигрировала из СССР в Италию. Вскоре Любови Успенской посоветовали ехать в США, где начинающейартистке проще реализовать себя. Через год она оказалась в Америке.Напомним, последние несколько месяцев выдались для знаменитости очень трудными. Виною тому – конфликт между певицей и ее 30-летней дочерью ТатьянойПлаксиной. Отношения между и наследницей испортились после выхода скандального выпуска шоу "Звездысошлись" на НТВ с участиемдевушки.