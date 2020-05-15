Предприятия госкорпорации Росатом провели стерилизацию более 20 миллионов масок и почти 300 тысяч транспортных систем, которые используются для тестирования на наличие нового коронавируса. Помимо АО Стерион, к работе подключилось АО НИФХИ им. Л.Я. Карпова и АО НИИТФА. Об этом сообщает пресс-служба АО Русатом Хэлскеа.

Предприятия госкорпорации "Росатом" провели стерилизацию более 20 миллионов масок и почти 300 тысяч транспортных систем, которые используются для тестирования на наличие нового коронавируса. Помимо АО "Стерион", к работе подключилось АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" и АО "НИИТФА". Об этом сообщает пресс-служба АО "Русатом Хэлскеа".Эти предприятия входят в контур управления интегратора "Росатома" в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "Русатом Хэлскеа". Как отметил гендиректор компании Александр Шибанов, предприятия, которые задействовали в проекте по стерилизации, могут серьезно нарастить производительность, если объемы направляемой в центры продукции будут увеличены."Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" и АО "НИИТФА" будет организовано производство медицинских масок и бахил", – подчеркнул гендиректор.Проект по стерилизации масок стартовал 22 марта текущего года. А 2 апреля начали обеззараживать транспортные системы. Работы ведутся на базе АО "Стерион".АО "Русатом Хэлскеа" (Rusatom Healthcare) является частью структуры "Росатома" и занимается развитием производства оборудования и радионуклидной продукции, необходимой для функционирования ядерной и радиологической медицины и создания новых промышленных мощностей.Как писали ранее "Дни.ру", 28 апреля "Росатом" в федеральные органы власти, Российскую академию наук и Курчатовский институт проект программы по развитию атомных технологий и научных исследований на ближайшие четыре года. Работа будет вестись по пяти направлениям, включая разработку системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, а также совершенствование технологий управляемого термоядерного синтеза и новейших плазменных технологий.