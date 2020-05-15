Центральный банк Мексики снизил базовую процентную ставку до минимального уровня за три с половиной года.

Центральный банк Мексики снизил базовую процентную ставку до минимального уровня за три с половиной года.Банк Мексики в четверг снизил процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до 5,5%, самого низкого уровня с ноября 2016 года.Регулятор заявил, что будет действовать исходя из поступающих данных и отметил, что пандемия коронавируса оказала "большое влияние на производственную активность" и вызвала финансовый шок."Хотя масштабы и продолжительность последствий пандемии все еще неизвестны, ожидается, что они усилятся во II квартале и приведут к значительному сокращению занятости", — предупредил центробанк.В прошлом году экономика Мексики сократилась на 0,1%. В этом году пандемия COVID-19 грозит вызвать еще более резкий спад.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в апреле снизило суверенный рейтинг Мексики до нижней ступени инвестиционного уровня из-за опасений, что пандемия спровоцирует "серьезную рецессию" во второй по величине экономике Латинской Америки.Годовая инфляция в Мексике в апреле замедлилась до 2,15% с 3,25% месяцем ранее. Инфляция достигла минимума с 2015 года и оказалась ниже целевого показателя центрального банка в 3%.