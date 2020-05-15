Объем платежей граждан и предприятий за услуги связи сократился на 33% на фоне ограничений и карантина, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Банк России.

Объем платежей граждан и предприятий за услуги связи сократился почти на 33% на фоне ограничений и карантина, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Банк России.ЦБ сравнил данные за март 2020 г. и апрель 2019 г. Оказалось, что 20-24 апреля денежный поток в адрес компаний-операторов снизился на 30%, 13-17 апреля — на 28,2%, 6-10 апреля — на 37,9%, 30 марта–3 апреля — на 45%.В целом денежный поток составил от 6 млрд до 8 млрд руб. каждую неделю апреля.ЦБ изучает данные по всем компаниям с кодом 61 общероссийского классификатора видов экономической деятельности — "Деятельность в сфере телекоммуникаций". В список вошли мобильные операторы, операторы спутниковой связи и провайдеры-получатели платежей, проведенных через систему ЦБ.Наиболее заметно сократились платежи со стороны малых и средних предприятий (МСП). Многие абоненты переехали за город, при этом их платежеспособность снизилась.