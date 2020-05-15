Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.Общее количество заразившихся COVID-19 — свыше 4,4 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 1,4 миллиона человек. На втором месте в статистике Россия — свыше 252 тысяч подхвативших вирус. Замыкает тройку Великобритания — больше 234 тысяч заболевших.По данным оперштаба на 14 мая, в России за минувшие сутки зафиксировано менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. У более чем 4 тысяч новых пациентов заболевание протекает без клинических проявлений.